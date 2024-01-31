МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В Европе наблюдается всплеск перебоев в работе GPS, которые используют авиакомпании, смартфоны и системы вооружений. За этим может стоять Россия, предположил в разговоре с агентством Bloomberg командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем. Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО Украины, заявил эксперт

Военный отметил, что с прошлого года в Балтийском регионе усилились помехи спутниковым навигационным систем. Особый всплеск был зарегистрирован в январе на огромном участке от Финляндии до Польши и Черноморского региона. "Кто-то стоит за этим, и мы думаем, что это Россия", — сделал вывод Херем. По его словам, Москва испытывает средства глушения, прорабатывая сценарии будущего потенциального конфликта с НАТО.

У России есть опыт глушения сигналов GPS в Северной Европе, и она способна развернуть целую линейку средств радиоэлектронной борьбы, создавая и помехи для украинских беспилотников. Кроме того, средства глушения активизировали в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы предотвратить потенциальные атаки дронов с Украины, отчается в статье.

Эстонский командующий добавил, что глушить сигналы могут с кораблей в Балтийском море. В декабре польские авиационные власти предупредили пилотов о сбоях, вопрос изучают в Финляндии и Швеции. Российские военные "определенно довольно сильны в этом", сказал Херем. Европа в панике. Украина не может противостоять России

В середине января европейские авиационные чиновники обсуждали проблемы в работе GPS, поскольку на фоне боевых действий в Украине и на Ближнем Востоке участились случаи глушения и "спуфинга" — атак, которые пытаются обмануть GPS-приемник. Эти практики могут непреднамеренно влиять на коммерческие самолеты.

В июне 2022-го Министерство обороны России впервые показало работу новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин" в ходе специальной военной операции на Украине. Комплекс блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ), подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника.