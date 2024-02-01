МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Оружие НАТО не прошло проверку боями. На прошлой неделе подбиты зенитно-ракетный комплект SAMP-T и артиллерийский комплекс Skynex, а уничтожение "Леопардов" и вовсе стало привычным делом, отмечает автор статьи в издании infoBRICS. Американские "Брэдли" со свастикой на борту не выдержали мороз, пишут СМИ

Киев продолжает просить у НАТО новейшее вооружение и технику. Но ход самого интенсивного конфликта со времен Второй мировой войны наглядно демонстрирует, что новейшее оружие альянса терпит унизительные поражения.

23 января несколько военных источников сообщили об уничтожении первого (и пока единственного) зенитно-ракетного комплекса SAMP-T французского производства. Поставку одобрил лично президент Эммануэль Макрон. Максимальная дальность поражения крупных воздушных целей — до 120 километров. Но отражать атаки маленьких и маневренных дронов эта установка не может. Вероятно, что ее уничтожили именно российские беспилотники.

Уничтожение новейшей системы ПВО малой дальности Skynex немецкого производства может оказаться еще более унизительным. Это оружие, произведенное компанией Rheinmetall, предназначено для борьбы с беспилотниками и вертолетами. Однако, судя по фотографиям, появившимся в Сети, от одного из комплектов стоимость почти 200 миллионов долларов осталась лишь груда искорёженного металла. СМИ раскрыли, какую помощь могут передать Киеву под видом учений НАТО

Но на этом череда горьких поражений, которые терпит новейшее техника НАТО, не заканчивается. Стало очевидным, насколько переоценена западная бронетехника, пишет infoBRICS. Российские войска уничтожают и хваленый британский Challenger 2, и немецкие боевые танки второго поколения Leopard 2A4, и американский бронетранспортер M113, и голландский YPR-765.

Российская сторона последовательно критикует поставки западного оружия на Украину. В Кремле настаивают, что такие действия не помешают Москве достичь целей спецоперации, а лишь затянут вооруженный конфликт. Владимир Путин, в частности, сравнивал, какое количество танков поставляют Украине, и какое производит Россия: западные партнеры передали Киеву 450 танков за год, а Россия за то же время произвела полторы тысячи.

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