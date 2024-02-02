МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Указ об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного, вероятно, уже готов и находится на подписании у президента Владимира Зеленского. Но тот ждет подходящего момента, пишет хорватская Advance. Раскрыто, как Китай уберет Украину с карты в назидание Европе

"Вполне возможно, что Залужный занимает пост последние часы. Зеленский только и ждет, чтобы поставить подпись", — говорится в статье.

Ее автор констатирует, что нынешний кризис в правящей верхушке Украины напрямую окажет влияние на ход военных действий. По его мнению, Зеленский может выжидать, поскольку реакции на происходящее со стороны западных союзников пока не последовало. В пятницу стало известно, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Киев без предупреждения. По данным украинских СМИ, целью ее визита может стать прояснение ситуации вокруг увольнения Залужного и назначения его преемника.

Британская FT ранее писала, что в конце января Зеленский встретился с главкомом ВСУ и предложил тому добровольно уйти в отставку. При этом офис главы государства опроверг информацию об увольнении Залужного. По данным СМИ, одной из причин проволочки стало отсутствие немедленной замены генералу.

В числе претендентов называли главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, а также командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Однако эта информация пока не подтвердилась.

Выдвигались версии, какой пост может занять Залужный — советника президента или секретаря СНБО. Однако с учетом того, что Зеленский и Залужный конфликтуют, оба варианта маловероятны. Указ об увольнении Залужного с нынешней должности ожидается до конца текущей недели.

В некоторых опросах общественного мнения Залужный считается более популярным, чем Зеленский. Его увольнение может быть воспринято, как попытка избавления от потенциального политического оппонента. Однако ситуация все же должна проясниться, ведь неразбериха в верхах вкупе с провалами контрнаступления влияет на моральный дух ВСУ, который и без того на исходе.