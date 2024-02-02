МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В Германии тысячи работников по инициативе профсоюза объявили 24-часовую забастовку во всех федеральных землях, кроме Баварии, пишет Bloomberg. В Германии оценили общий ущерб от забастовки машинистов

Автобусные и трамвайные станции по всей стране встали, 90 тысяч работников общественного транспорта объявили забастовку по инициативе профсоюза Verdi во всех федеральных землях, кроме Баварии, что стало последним из серии забастовок, охвативших транспортный сектор Германии.

"Ассоциация (общественного транспорта — прим. ред.) выступила со встречным требованием, которое, как мы считаем, является шагом назад в Средневековье. Они потребовали 43-часовую рабочую неделю на безвозмездной основе, а также хотят отменить защиту в связи с увольнением, на которую мы имеем право (ст.24 Европейской социальной хартии — прим. ред.). Поэтому мы были вынуждены объявить забастовку", — пояснил один из водителей-участников забастовки.

Профсоюз в свою очередь требует улучшения условий труда, включая сокращение рабочих часов и гарантированную оплату работы в праздничные дни.

Забастовка работников наземного общественного транспорта случилась на следующий день после забастовки работников службы безопасности немецких аэропортов, которые охватили в общей сложности 11 аэропортов по всей стране, что затронуло 200 тысяч пассажиров.

Во всех странах Евросоюза в последние недели протесты аграриев только усиливаются. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Во Франции фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.