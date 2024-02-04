МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Рецептурные препараты могут появиться в продаже на Wildberries, маркетплейс в этом вопросе будет смотреть на запрос со стороны покупателей, рассказала глава компании Татьяна Бакальчук в интервью РИА Новости. В Wildberries заверили, что заказы к 23 февраля и 8 марта поступят в срок

"Здесь мы будем ориентироваться на спрос. Если люди туда пойдут и это будет востребовано, значит, и мы этим займемся. Это как продажа квартир или автомобилей — если будет востребовано и у нас будут внутренние ресурсы для развития этого направления, то да, наверное", — сообщила она в ответ на вопрос о планах компании по продаже рецептурных препаратов.

С марта стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов в Москве, Белгородской и Московской областях, он продлится до 1 марта 2026 года. В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименования, препараты самых разных терапевтических групп. В список не вошли препараты, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, антидепрессанты, снотворное, анаболические стероиды и антипсихотические средства, а также применяемые для прерывания беременности.

При этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко в октябре заявил РИА Новости, что сложностей при онлайн-продаже рецептурных препаратов в ходе эксперимента пока не возникает, а предварительные результаты весьма успешные.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.