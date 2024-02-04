ТОКИО, 4 фев — ПРАЙМ. Сценарий совместных учений японских сил самообороны и американской армии "Keen Edge" впервые содержит прямое обозначение Китая как гипотетического государства-врага, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Раскрыто, как Китай уберет Украину с карты в назидание Европе

Учения проходят с 1 по 8 февраля. Они представляют собой компьютерную симуляцию на случай чрезвычайной ситуации на Тайване. На учениях будет совершенствоваться взаимодействие подразделений стран-участниц, отрабатываться практические действия системы командования и контроля при "динамическом сценарии", а также будет проведена проверка работы систем связи в различных географических районах региона. В учениях году впервые принимает участие Австралия.

Агентство отметило, что ранее США и Япония использовали неоднозначные названия и географические карты, которые несколько отличаются от реальных, но в этом году гипотетическим страной-врагом был отчетливо обозначен Китай. Также использовались карты, основанные на реальных.

Ситуация вокруг острова Тайвань обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей на тот момент пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.