МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. В Карелии обнаружено место крушения вертолета Ми-8 в Онежском озере, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Австралия продаст на запчасти вертолеты вместо отправки на Украину

Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что вертолет Ми-8 МЧС России перестал выходить на связь в Карелии, на борту находились три члена экипажа.

"Спасатели МЧС России на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию Онежского озера в районе н. п. Деревянное Прионежского района Республики Карелия. Обломки вертолета Ми-8 обнаружены в 11 км от берега. Глубина озера в месте обнаружения составляет от 40 до 50 метров. Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиационного происшествия. К работам привлечено более 140 человек и 33 единицы техники, в том числе водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России с допуском погружения до 60 метров", — сказал собеседник агентства.

Под водой также будут проводиться работы с применением телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон" с глубиной погружения до 300 метров, добавили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

"За время работы в МЧС России экипаж неоднократно привлекался к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров", — отметили в МЧС.