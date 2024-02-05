Сотрудники МЧС обнаружили в Карелии место крушения Ми-8 в Онежском озере
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. В Карелии обнаружено место крушения вертолета Ми-8 в Онежском озере, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что вертолет Ми-8 МЧС России перестал выходить на связь в Карелии, на борту находились три члена экипажа.
"Спасатели МЧС России на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию Онежского озера в районе н. п. Деревянное Прионежского района Республики Карелия. Обломки вертолета Ми-8 обнаружены в 11 км от берега. Глубина озера в месте обнаружения составляет от 40 до 50 метров. Создан оперативный штаб и комиссия по расследованию авиационного происшествия. К работам привлечено более 140 человек и 33 единицы техники, в том числе водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России с допуском погружения до 60 метров", — сказал собеседник агентства.
Под водой также будут проводиться работы с применением телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон" с глубиной погружения до 300 метров, добавили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.
"За время работы в МЧС России экипаж неоднократно привлекался к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров", — отметили в МЧС.
https://1prime.ru/News/20240205/842981588.html