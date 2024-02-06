МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли запросила защиту у Секретной службы на фоне растущих угроз в ее адрес, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на саму Хейли. Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гэмпшире

При этом о публичных случаях угроз в адрес экс-постпреда США в ООН известно не много. К примеру, ABC, как и другие СМИ, отмечают, что Хейли уже сталкивалась с рядом случаев "сваттинга" — ложных сообщений о серьезных инцидентах по месту проживания "жертвы". При этом такая "стратегия" довольно распространена в США, о чем говорят регулярные случаи таких вымышленных угроз. Одним из последних угрозу о бомбе получил судья Артур Энгорон, рассматривающий гражданский иск против Трампа. Хулиганы также вызывали полицию и к республиканке Марджори Тейлор Грин.

Сама Хейли, как пишет WSJ, "подтвердила" газете, что запросила предоставление защиты. При этом она так и не раскрыла причины решения. СМИ при этом напрямую указывает — "из-за растущих угроз".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.