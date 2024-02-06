БРЮССЕЛЬ, 6 фев — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила изменение климата, а также Россию во всех проблемах, с которыми столкнулись в последнее время европейские фермеры, проводящие массовые акции протеста в европейских странах. Об этом фон дер Ляйен заявила в ходе выступления перед депутатами Европарламента. Фермеры блокировали трассу на границе между Нидерландами и Бельгией

"Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот. Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений", — отметила глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз приступил к стратегическому диалогу о будущем сельского хозяйства и планирует представить доклад о ситуации в этой отрасли.

По всей Европе в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Во Франции ермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами.

Они требуют признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.