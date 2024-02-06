МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Роснано" планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО "Пластик Лоджик" — разработчика "планшета Чубайса", следует из данных портала "Федресурс". Компания также подтвердила информацию РИА Новости. "Роснано" предупредило о риске банкротства

В компании объяснили изданию РБК, что завершают оценку перспектив восстановления платежеспособности "Пластик Лоджик", проведенной командой "Роснано" для возврата первоначальных инвестиций. Еще одна причина заявления — необходимость оптимизировать налоговые обязательства. В "Роснано" также сообщили, что передали материалы в правоохранительные органы.

Четырнадцать лет назад "Роснано", которой тогда руководил Анатолий Чубайс, вложила более семи миллиардов рублей в британского разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic. Позже она смогла полностью выкупить эту компанию. Чубайс отмечал, что подобной технологии гибкого пластикового экрана без подсветки нет ни у кого в мире.

В 2011-м Чубайс показал Владимиру Путину, занимавшему тогда пост премьер-министра, электронный планшетник для школьников. Отечественный дивайс должен был заменить учебники по всем предметам. Но его заявленная стоимость оказалась слишком высока.

Среди планов компании по созданию инновационных продуктов был также проект "Солнечный кремний" (поликремний собирались изготавливать в Иркутской области) и создание в России первого масштабного производства литий-ионных генераторов.

После ухода Анатолия Чубайса из компании "Роснано" осталась с многомиллиардным чистым убытком, а объем обязательств приблизился к отметке в 150 миллиардов. В октябре 2023-го корпорация предупредила о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявила, что отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве.