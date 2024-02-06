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В Кремле рассказали о нелегких процессах в "Роснано" из-за долгов
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"Роснано" сейчас проходит через нелегкие процессы, связанные с ее прошлым и долгами, но заниматься компанией не прерогатива Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России... ПРАЙМ, 06.02.2024
экономика, технологии, новости, кремль, дмитрий песков, роснано, анатолий чубайс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. "Роснано" сейчас проходит через нелегкие процессы, связанные с ее прошлым и долгами, но заниматься компанией не прерогатива Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Этот вопрос больше относится к прерогативе правительства, отметил Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию в "Роснано".
Ранее стало известно, что корпорация обратится в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО "Пластик Лоджик" — разработчика "планшета Чубайса", поскольку ей необходимо оптимизировать налоговые обязательства.
После ухода Анатолия Чубайса, долгое время занимавшего пост главы компании, "Роснано" осталась с многомиллиардным чистым убытком и огромными долгами. В октябре 2023-го корпорация предупредила о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявила, что отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве.