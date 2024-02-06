МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. "Роснано" сейчас проходит через нелегкие процессы, связанные с ее прошлым и долгами, но заниматься компанией не прерогатива Кремля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Разработчика "планшета Чубайса" могут признать банкротом

Этот вопрос больше относится к прерогативе правительства, отметил Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию в "Роснано".

Ранее стало известно, что корпорация обратится в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО "Пластик Лоджик" — разработчика "планшета Чубайса", поскольку ей необходимо оптимизировать налоговые обязательства.

После ухода Анатолия Чубайса, долгое время занимавшего пост главы компании, "Роснано" осталась с многомиллиардным чистым убытком и огромными долгами. В октябре 2023-го корпорация предупредила о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявила, что отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве.