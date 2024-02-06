МОСКВА, 6 фер — ПРАЙМ. Генпрокуратура Германии продолжает расследование взрывов на "Северных потоках", однако отказывается раскрывать детали дела, пишет РБК со ссылкой на немецкое ведомство. Швеция приостановит расследования по "Северным потокам", пишут СМИ

Ранее офис шведского прокурора Матса Юнгквиста, который ведет расследование взрывов на газопроводах в Балтийском море, сообщил, что в ближайшее время он примет по нему решение — "следует ли закрыть дело, выдвинуть обвинения или потребовать, чтобы кого-то задержали". По информации немецких СМИ, Швеция, скорее всего, объявит о прекращении следствия, поскольку просто не смогла установить подозреваемых.

Москва с интересом ожидает "вердиктов и решений" Стокгольма, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Взрывы произошли в сентябре 2022-го. Германия, Дания и Швеция не исключали возможности саботажа. Оператор газопровода Nord Stream AG сообщил, что повреждения невозможно оценить, а ремонт займет длительное время. Генеральная прокуратура России, в свою очередь, возбудила дело об акте международного терроризма.

В начале марта 2023-го газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что в Вашингтоне полагают, что диверсию провела некая поддерживающая Украину группировка. Однако президент Украины Владимир Зеленский или кто-то из его ближайшего окружения вряд ли были в курсе готовившейся диверсии. В Кремле с сомнением отнеслись к такой версий, поскольку эта задача под силу лишь небольшому количеству спецслужб.