МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Американский ведущий Алекс Джонс заявил, что президент России Владимир Путин два часа общался с журналистом Такером Карлсоном. Беседа получилась эпичной, рассказал он в соцсети X (бывшая Twitter). Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина

Джонсон утверждает, что получил информацию от своего коллеги Карлсона. И тот не намерен медлить с публикацией. "Интервью войдет в историю", — уверен Джонсон. Более того, по его словам, всех "цензоров" в Штатах охватила паника из-за действий Карлсона.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Путиным во вторник, 6 февраля. Свое желание обсудить с российским лидером события последних двух лет он объяснил намерением разобраться в происходящем самому и помочь в этом американцам. Журналист также заверил, что не будет монтировать беседу и представит ее бесплатно на своем сайте.

Видеообращение Карлсона из Москвы к утру 7 февраля набрало более 60 миллионов просмотров. Приезд журналиста в российскую столицу вызвал ажиотаж среди поклонники и критиков Карлсона, а также среди коллег и американского политического истеблишмента. По словам самого журналиста, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена опровергали эти слова.

Кремль пока не подтверждал информацию о беседе Карлоса с российским президентом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать передвижения американского журналиста.