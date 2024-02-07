МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у Владимира Путина, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Раскрыты новые подробности "эпичного" интервью Путина журналисту Карлсону

Беседа состоялась во вторник, 6 февраля. При этом появившаяся в сети "стенограмма" — явная подделка. "Фейков очень много, и к ним надо соответствующим образом относиться", — отметил в разговоре с журналистами представитель Кремля.

На просьбу рассказать о впечатлениях президента от беседы с Карлсоном Песков напомнил, что у всех желающих будет возможность оценить беседу, когда выйдет интервью. По сообщениям западных СМИ, запись могут опубликовать к вечернему американскому прайм-тайму — в 18:00 по Вашингтону 8 февраля (примерно в 2 часа ночи 9 февраля по московскому времени).

Представитель Кремля уклонился от ответа на вопрос, изменил ли свое мнение Карлсон о причинах конфликта на Украине. В то же время, комментируя идею Карлсона побеседовать с президентом Украины, Песков заявил, что это дело команды Владимира Зеленского, они "раздают много интервью".

Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Путиным в соцсети X. Разговор с российским лидером, на его взгляд, поможет простым американцам понять причины последних геополитических событий. Журналист также заверил, что не будет монтировать беседу и представит ее бесплатно на своем сайте. Видеообращение Карлсона из Москвы к утру 7 февраля набрало более 60 миллионов просмотров. Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне

Приезд журналиста в российскую столицу вызвал шквал критики среди американского политического истеблишмента. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена эти обвинения назвали "смехотворными".

Особую известность американский журналист получил в 2016-м, когда у него появилось собственное шоу Tucker Carlson Tonight на канале Fox News. В 2021-м журнал Time назвал ведущего самым влиятельным консерватором Америки. После увольнения с Fox News Карлсон продолжил самостоятельно снимать выпуски вечернего шоу. И начал выкладывать их в соцсети X (бывший Twitter). Уже на собственной площадке он ярко критикует американскую политику, в том числе, и в украинском вопросе.