МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российские военные нанесли удары по тщательно укрепленным позициям Вооруженных сил Украины установками ТОС-2 "Тосочка", сообщил американский YouTube-канал Defence TV. GW: попытки Украины воевать беспилотниками провалились

"Когда это оружие попало на фронт, это стало шоком для украинских военных. Установка уже продемонстрировала свои возможности, уничтожив личный состав противника в хорошо укрепленных позициях. ТОС-2 не оставила им никаких шансов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что усовершенствованная тяжелая огнеметная система российской армии оказывает разрушительный эффект на фортификационные сооружения противника. "Этот русский гигант выходит за рамки того, что называется обычным оружием. ТОС-2 — это синоним огня и ярости", — резюмируется в публикации.

В октябре Министерство обороны России продемонстрировало боевую работу расчета одного из огнеметных подразделений радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа. Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" уничтожила скопление пехоты ВСУ в укрепрайоне. Работу системы смогли снять с помощью коптера.

ТОС-2 "Тосочка" — это значительно усовершенствованный "Солнцепек", установленный на шасси бронированного автомобиля "Урал". Колесная база значительно усилила подвижность огнеметной системы. Всего на вооружении Российской армии находятся три типа тяжелых огнеметных систем — ТОС-1 "Буратино", ТОС-1А "Солнцепек" и новая ТОС-2 "Тосочка". Ничего подобного у других армий нет, хотя все признают эффективность установки.