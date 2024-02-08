МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Вашингтон разработал два варианте для продолжения поставок оружия Украине. Один из них — заставить платить Европу, пишет колумнист The New York Times Дэвид Сангер со ссылкой на собеседников из администрации Белого дома. Боррель заявил об отсутствии у ЕС волшебной палочки для помощи Киеву

Первый вариант решения проблемы — комплексный обмен вооружениями по аналогии с Японией и Южной Кореей. Трюк в том, что государства, официально объявившие о нежелании экспортировать оружие в зону конфликта, на самом деле помогают США пополнить опустевшие арсеналы. То есть косвенно участвуют в обороте оружия.

Второй вариант прямолинейнее — европейские страны заставят купить американское оружие и отправить его на Украину, пишет Сангер. Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, помощь Украине — это не благотворительность, это нужно самим европейцам.

Но у Европы явно нет возможности самостоятельно обеспечить Украину боеприпасами. За три десятилетия мирной жизни на континенте демонтировали большую часть производственного потенциала. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, заявила в недавней речи, что "к следующему месяцу мы поставим более полумиллиона снарядов", но признала, что этого явно недостаточно. СМИ рассказали о десятикратном превосходстве России на Украине

В то же время в Белом доме признают, что никакая помощь не сравнится с тем, что планировали выделить американцы, но не смогли провести это через конгресс. К тому же, аргумент о том, что защита Украины значит защиту Европы звучит уже не так убедительно, пишет NYT.

Седьмого февраля генсек НАТО заявил, что не видит признаков угрозы нападения Москвы на страны альянса. Но не видит и признаков стабильного мира. Столтенберг также сообщил, что за последние полгода альянс разместил заказы на производство боеприпасов на десять миллиардов долларов, примерно половину из них — на производство ракет для систем ПВО Patriot