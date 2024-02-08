МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Переломным моментом специальной военной операции могут стать весна и лето, полагает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Об этом сообщает "Лента.ру". СМИ рассказали о десятикратном превосходстве России на Украине

Эксперт напомнил о том, что сейчас Украина пытается решить вопрос с нехваткой снарядов. Вскоре ситуация наладится, и весной либо летом Киев попытается предпринять еще одну попытку контрнаступления. К этому моменту успеют подготовить несколько бригад. К этому следует быть готовым, выстоять и победить, заявил он.

"Весна и лето — это будет как Курская битва, переломный момент", — отметил Глазунов.

По его словам, Россия готовится к тому, что ситуация на фронте может измениться и разрабатывает стратегию. Главная задача — переломить ситуацию в свою пользу, уничтожив живую силу и технику противника. Затем должно последовать наступление российской армии, выход на оперативный простор и выполнение поставленных задач.

В начале февраля Минобороны сообщило о том, что российские военные укрепились на более выгодных позициях на донецком направлении, а "Солнцепеки" группировки войск "Запад" уничтожили укрепления ВСУ в направлении Купянска.