Военный эксперт Глазунов назвал весну и лето переломным периодом для СВО
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Переломным моментом специальной военной операции могут стать весна и лето, полагает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Об этом сообщает "Лента.ру".
Эксперт напомнил о том, что сейчас Украина пытается решить вопрос с нехваткой снарядов. Вскоре ситуация наладится, и весной либо летом Киев попытается предпринять еще одну попытку контрнаступления. К этому моменту успеют подготовить несколько бригад. К этому следует быть готовым, выстоять и победить, заявил он.
"Весна и лето — это будет как Курская битва, переломный момент", — отметил Глазунов.
По его словам, Россия готовится к тому, что ситуация на фронте может измениться и разрабатывает стратегию. Главная задача — переломить ситуацию в свою пользу, уничтожив живую силу и технику противника. Затем должно последовать наступление российской армии, выход на оперативный простор и выполнение поставленных задач.
В начале февраля Минобороны сообщило о том, что российские военные укрепились на более выгодных позициях на донецком направлении, а "Солнцепеки" группировки войск "Запад" уничтожили укрепления ВСУ в направлении Купянска.
https://1prime.ru/News/20240208/843017273.html