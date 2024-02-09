МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Без американских ресурсов и денег Украина продержится лишь несколько месяцев, а потом начнет проигрывать на поле боя и страдать от сильнейшей инфляции, пишет The New York Times. "Все гораздо хуже". НАТО признала шокирующую правду о ВСУ

Самую значимую долю от общего объема зарубежной военной помощи Киев получил от Соединенных штатов, Вашингтон выделил на это 47 миллиардов долларов. Однако помощь, похоже, иссякла, отмечает автор статьи.

Документ, который позволил бы направить американское оружие на Украину, в Израиль и на Тайвань, а также решить проблемы с нелегальным миграционным потоком из Мексики, не смог преодолеть сопротивление республиканцев в сенате.

Если ничего не изменится, военные аналитики отводят Вооруженным силам Украины примерно полгода до момента полного ослабления. Запасов им хватит лишь на несколько месяцев, полагает эксперт по России Майкл Кофман. "Но с каждым днем шансы будут таять, а армия — проигрывать", — резюмирует собеседник издания.

Без американской помощи Украину ждет "мрачная и негативная траектория во второй половине года". Столь опасной ситуация на фронте не было со времени первых самых внезапных боев. Это неизбежно отразится и на украинской экономике: инфляцию не удастся обуздать, а бюджет придется резать.

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