КАИР, 9 фев — ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону представляют собой послания США и Западу, сообщают арабские СМИ. В Кремле оценили "истерику и панику" после интервью Путина Карлсону

Например, египетское издание El Watan назвало состоявшееся интервью "историческим". Газета также отмечает, что вопрос Карлсона Путину про его отношения с президентом США Джо Байденом был "неожиданным", а глава Кремля, упоминая в ходе интервью проблемы в США с миграцией и государственным долгом, направил тем самым послание Вашингтону.

Также с аналогичной оценкой выступил и египетский телеканал Al Qahera News, подчеркнув, что в материале Карлсона "скрываются сильные послания Западу касательно Украины".

Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Путиным в соцсети X. Разговор с российским лидером, на его взгляд, поможет простым американцам понять причины последних геополитических событий. Журналист также заверил, что не будет монтировать беседу и представит ее бесплатно на своем сайте. Видеообращение Карлсона из Москвы к утру 7 февраля набрало более 60 миллионов просмотров.

Приезд журналиста в российскую столицу вызвал шквал критики среди американского политического истеблишмента. По словам самого Карлсона, Белый дом дважды пытался сорвать интервью. Хотя в администрации Джо Байдена эти обвинения назвали "смехотворными".