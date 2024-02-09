МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Украинское правительство работает над масштабной реформой системы регулирования бизнеса, намереваясь стимулировать пришедшую в упадок экономику, сообщило агентство Reuters, со ссылкой на заместителя министра экономики Украины Алексея Соболева. Украина хочет потратить миллиард долларов на тоннель под Днепром

Как отмечают журналисты агентства, в 2022 году экономика Украины сократилась примерно на треть, после чего единственным спасением для нее стали финансовые вливания от западных стран.

"Правительство Украины работает над пересмотром своей системы регулирования бизнеса, упраздняя и обновляя сотни документов, для того чтобы помочь предпринимательству и стимулировать разрушенную войной экономику… Уже аннулировано около ста документов. Еще 400 процедур будут отменены в этом году, а 500 процедур будут обновлены и оцифрованы", — говорится в публикации агентства.

По оценкам Соболева, после внесения изменений предприятия смогут экономить до 345 миллионов долларов ежегодно.

Как заявляла украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

Первого февраля лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.