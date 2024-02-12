МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский после смены главнокомандующего своих войск Валерия Залужного попал в еще большую зависимость от решений, которые теперь принимаются на поле боя, пишет The Wall Street Journal. Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ

На прошлой неделе Зеленский сменил главкома ВСУ, и это, наверное, самое важное его действие с начала СВО, считает издание. Зеленский пояснил, что смена руководства армии должна перезагрузить ситуацию, поскольку сейчас у ВСУ большие проблемы в сдерживании российских войск. Но бывший главком Валерий Залужный был очень популярен у солдат, а новый — Александр Сырский, — хоть и является близким к президенту человеком, все-таки вызывает сомнения.

Поэтому теперь Зеленский попал в еще большую зависимость от принимаемых на поле боя решений и будет нести ответственность за любую неудачу на фронте. Для бывшего актера наступает опасный момент.

Зеленский сумел два года назад сплотить население, он получает похвалу и миллиарды долларов от союзников на Западе. Но сейчас помощь сокращается, ВСУ говорят об истощении запасов оружия и техники: украинские солдаты столкнулись с огромной нехваткой боеприпасов, особенно после того, как американский конгресс затормозил пакет помощи на 60 миллиардов долларов. Тем временем российская армия продвигается вперед.

Некоторые жители Украины считают, что отставка Залужного сейчас — это худшее решение Зеленского. Недавно на площади Независимости в Киеве прошел митинг в знак протеста против решения Зеленского, где собравшиеся скандировали лозунги с требованиями о его отставке. Раскрыты два "ужасных" прозвища нового главкома ВСУ

Президент говорил в своем видеообращении, что нужно капитально перестроить вооруженные силы и новый глава войск Сырский сможет более эффективно справиться с текущими проблемами. Западные аналитики считают, что основная причина отставки Залужного — это его возможные политические амбиции. Сам экс-главком об этом не говорил, но Зеленский мог чувствовать угрозу из-за популярности генерала. При этом общение Зеленского с Залужным было не частым.

Когда в течение двух лет два человека со сложными характерами находятся рядом, это уже трудно, особенно, когда один и них артист, — считает оппозиционный украинский депутат Алексей Гончаренко. "Зеленский, как и любой актер, хочет быть суперзвездой, а тут рядом сияет другая звезда", — говорит депутат.

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