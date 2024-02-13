МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Чиновники начали обсуждать вопрос о сокращении лимита беспошлинных покупок товаров для личного пользования в иностранных интернет-магазинах до 200-500 евро или нуля, пишет РБК. Россиян предупредили о риске потерять жилье из-за подписи в интернете

По мнению участников рынка, снижение порога с нынешних 1000 евро может привести к росту цен на товары на 5-15 процентов, а также к сокращению продаж.

Пять лет назад, до 2019 года, порог беспошлинной торговли в ЕАЭС, включая Россию, составлял 1000 евро и 31 кг. Далее его снижали в несколько этапов, и сейчас он составляет 200 евро. В апреле 2022 года Совет Евразийской комиссии (ЕЭК) временно вернул порог к значению 1000 евро и 31 марта текущего года эта мера должна перестать действовать.

В ТПП, ФАС, "Почте России" и ряде других ведомств и компаний выступают за сохранение существующего порога в 1000 евро. На его снижении до 500 евро настаивают в Минпромторге, до 200 евро — в Минфине и Федеральной таможенной службе. В Минэкономразвития пока взяли паузу для изучения вопроса.

Повышение беспошлинного порога до 1000 евро было ответом на антироссийские санкции. Это позволяло сохранить широкий ассортимент товаров по доступным ценам для россиян в условиях санкций. Трансграничная торговля занимает примерно 0,5 процентов от всего рынка розничной торговли.

Данные Ассоциации компаний интернет-торговли и "Сбера" показывают, что объем онлайн-покупок, сделанных на трансграничном рынке по итогам 2023 года, впервые с 2020 года показал рост в абсолютных значениях и достиг 197 миллиардов рублей. При этом их доля в общем обороте интернет-торговли опустилась до рекордно низкого значения в три процента.