МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Туроператоры отмечают, что в 2024 году петербуржцы начинают бронировать путевки заранее — уже в первые месяцы года люди покупают путевки на лето. Это новый тренд, пишет РБК. Российским туристам порекомендовали не "испытывать судьбу" в Турции

Спрос на популярные направления внутри России вырос примерно на треть, на поездки за рубеж — на 10-15 процентов. При этом, по данным туроператоров из Санкт-Петербурга, цены на путевки из Северной столицы в Турцию подешевели, а отдых на популярных курортах в России стал дороже.

Самые популярные направления у россиян теперь — Краснодарский край, Минеральные Воды и Крым. Спрос на ранние бронирования туров в эти регионы зимой вырос в среднем на 30 процентов (по сравнению с зимой 2023 года). Цены на отдых в Краснодарском крае и Минеральных Водах в 2024 году стали на 10-14 процентов больше. При этом Крым пока сдержанно повышает цены, летний отдых там подорожал только на четыре процента, но в ближайшее время ожидается значительное повышение.

При этом туры в Турцию за год подешевели на 5-15 процентов из-за снижения цен на перелеты. В 2023-м билеты в Анталью из Санкт-Петербурга (в обе стороны) стоили минимум 1000 евро, то сейчас их можно приобрести по стоимости в два раза ниже. Параллельно с дальними направлениями отдыха в этом году растет спрос на отели Петербурга и Ленинградской области, отмечают собеседники агентства.