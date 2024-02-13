ТАЛЛИН, 13 фев — ПРАЙМ. Гендиректор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин пугает "возможностью конфликта России с НАТО" в следующем десятилетии, призывая страны-союзники увеличить расходы на оборону. Об этом сообщает издание Financial Times. "НАТО не переживет". В Европе с ужасом ждут возвращения Трампа

"Мы видим, что русские… рассматривают, что военный конфликт с НАТО возможен в следующем десятилетии", — цитирует газета слова Росина. Глава ведомства также отметил, что в настоящее время Россия не собирается предпринимать военные действия против НАТО, но призвал страны-союзники увеличить расходы на оборону для обеспечения сдерживания России.

В издании отметили, что Эстония планирует потратить более трех процентов ВВП на оборону в 2024 году, что превышает целевой показатель НАТО в два процента. Росин также заявил, что Россия планирует удвоить количество военных, размещенных на границах со странами Балтии и Финляндией. Он предполагает увеличение численности военного персонала и наличия бронетранспортеров, танков и артиллерийских систем.

Согласно докладу эстонской разведки, численность российских войск на границе с Эстонией может в два раза увеличиться по сравнению с показателем 2022 года.

Президент России Владимир Путин подчеркнул в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, что Москва не намерена атаковать страны НАТО, а западные политики используют вымышленную российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.