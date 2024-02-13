МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Российские индивидуальные предприниматели и руководители юридических лиц теперь могут оформить электронную подпись полностью дистанционно с использованием биометрии, этот инструмент стал доступен в личных кабинетах Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказали в Минцифры. В ФНС рассказали, для каких компаний налоговые льготы несут риски

"Руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись полностью дистанционно. Новый сервис заработал в личных кабинетах юрлица и ИП на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС)", — сказали в Минцифры.

Для создания подписи нужны учетная запись юрлица или индивидуального предпринимателя на портале "Госуслуги", личный кабинет на сайте ФНС, подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС). В министерстве отметили, что такой подписью можно подписывать документы и отчеты для ФНС, договоры и справки для внешнего и внутреннего документооборота организации, для участия в госзакупках.

"Оформление электронной подписи по биометрии — исключительно добровольное. Альтернативные способы ее получения сохраняются", — уточнили в Минцифры.

Ранее во вторник кабмин сообщил о запуске в режиме эксперимента комплексного сервиса "Старт бизнеса онлайн". В рамках одной услуги предприниматель сможет зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России и открыть счет в банке. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система. Эксперимент продлится с 1 марта 2024 года до 1 марта 2025 года.