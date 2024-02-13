МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Бывший лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью французской газете Omerta рассказал, что в 2022 году его обменяли на десятерых иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Перевод беседы опубликован на сайте движения "Другая Украина". В Мариуполе восстановили почти все многоквартирные дома

Обмен прошел в аэропорту Анкары 22 сентября 2022 года. Всего Украина получила 215 человек, а Россия — 56. Украинский политик отметил, что его не обменивали на боевиков "Азова"*, как об этом писали в прессе. По словам Медведчука, его обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Украины и попавших в плен российской армии.

По условиям, командиры "Азова"* должны были находиться в Турции до окончания боевых действий. Однако договоренности были нарушены, и боевики вновь оказались на территории Украины.

В Кремле это связали с саммитом НАТО и медленным продвижением Украины на фронте. Согласно договору, указанные лица должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом Россию никто не поставил в известность, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российские войска в начале марта 2022-го окружили Мариуполь, к концу апреля на заводе "Азовсталь" им удалось блокировать более двух тысяч украинских военных и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен.

* Запрещенная в России террористическая организация