МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в западных СМИ о том, что Владимир Путин через посредников предлагал Вашингтону заморозку конфликта на Украине, но получил отказ. "Путин дал понять". Разведчик раскрыл, какой сценарий ждет Украину

"Это неправда", — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать опубликованные материалы.

В Кремле регулярно напоминают, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, однако офис президента Владимира Зеленского объявил о том, что не будет вести диалог. Осенью 2022-го киевские власти опубликовали соответствующий указ.

Наиболее известные переговоры по урегулированию на Украине начались в конце февраля 2022-го, публичной стала встреча делегаций с участием глав МИД России, Украины и Турции в Стамбуле 29 марта. По ее итогам глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва сделала "два огромных шага к миру" из-за готовности Киева пойти на компромиссы. Однако в начале мая и Украина, и Россия заявили о приостановке обсуждений мирного соглашения.

Проект соглашения между Россией и Украиной, подготовленный в Стамбуле, содержал положения о гарантиях безопасности для Киева и был в целом приемлемым, заявил позже Владимир Путин.