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Песков опроверг наличие инициативы Путина о заморозке конфликта на Украине
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в западных СМИ о том, что Владимир Путин через посредников предлагал Вашингтону заморозку... ПРАЙМ, 14.02.2024
новости, в мире, дмитрий песков, владимир путин, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в западных СМИ о том, что Владимир Путин через посредников предлагал Вашингтону заморозку конфликта на Украине, но получил отказ.
"Это неправда", — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать опубликованные материалы.
В Кремле регулярно напоминают, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, однако офис президента Владимира Зеленского объявил о том, что не будет вести диалог. Осенью 2022-го киевские власти опубликовали соответствующий указ.
Наиболее известные переговоры по урегулированию на Украине начались в конце февраля 2022-го, публичной стала встреча делегаций с участием глав МИД России, Украины и Турции в Стамбуле 29 марта. По ее итогам глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва сделала "два огромных шага к миру" из-за готовности Киева пойти на компромиссы. Однако в начале мая и Украина, и Россия заявили о приостановке обсуждений мирного соглашения.
Проект соглашения между Россией и Украиной, подготовленный в Стамбуле, содержал положения о гарантиях безопасности для Киева и был в целом приемлемым, заявил позже Владимир Путин.