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ФОМ: каждый второй россиянин оценивает свое положение как среднее
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Более половины россиян оценивают свое материальное положение как среднее, согласно результатам опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Отвечая на вопрос о своем материальном... ПРАЙМ, 14.02.2024
общество , экономика, новости, опрос, фом, материальное положение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — МОСКВА. Более половины россиян оценивают свое материальное положение как среднее, согласно результатам опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
Отвечая на вопрос о своем материальном положении, 57 процентов респондентов назвали его средним, четверть опрошенных указали как "хорошее", 17 процентов считают своем материальное положение плохим. Две трети (67 процентов) респондентов ответили, что за последние два-три месяца их финансовое состояние практически не изменилось, каждый пятый заявил, что оно ухудшилось, у каждого десятого материальное положение улучшилось.
При этом более четверти россиян ожидают, что в ближайший год их материальное положение улучшится, 39 процентов думают, что оно не изменится, и примерно каждый десятый склонен к пессимистичным оценкам.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 января 2024 года среди полутора тысяч респондентов в сотне населенных пунктах. Статистическая погрешность, как уверяют специалисты, не превышает 3,6 процента.