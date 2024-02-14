МОСКВА, 14 фев — МОСКВА. Более половины россиян оценивают свое материальное положение как среднее, согласно результатам опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Раскрыто, сколько россияне потратят на подарки в феврале и в марте

Отвечая на вопрос о своем материальном положении, 57 процентов респондентов назвали его средним, четверть опрошенных указали как "хорошее", 17 процентов считают своем материальное положение плохим. Две трети (67 процентов) респондентов ответили, что за последние два-три месяца их финансовое состояние практически не изменилось, каждый пятый заявил, что оно ухудшилось, у каждого десятого материальное положение улучшилось.

При этом более четверти россиян ожидают, что в ближайший год их материальное положение улучшится, 39 процентов думают, что оно не изменится, и примерно каждый десятый склонен к пессимистичным оценкам.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 января 2024 года среди полутора тысяч респондентов в сотне населенных пунктах. Статистическая погрешность, как уверяют специалисты, не превышает 3,6 процента.