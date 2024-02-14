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2024
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Ушедший из России производитель шин объявил о массовых сокращениях
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Немецкий производитель шин Continental намерен сократить более семи тысяч сотрудников, сообщает Bloomberg. Весной 2023-го компания объявила об уходе с российского рынка. По итогам... ПРАЙМ, 14.02.2024
транспорт, бизнес, экономика, новости, авторынок рф, автомобильные шины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Немецкий производитель шин Continental намерен сократить более семи тысяч сотрудников, сообщает Bloomberg. Весной 2023-го компания объявила об уходе с российского рынка.
По итогам 2022-го производитель понес убытки в размере 850 миллионов евро. Завод "Континентам Калуга" перестал выпускать автомобильные покрышки. Из-за санкций в России были обесценены активы на сумму около 87 миллионов евро, рассказывал глава компании.
И теперь Continental намерена уволить более семи тысяч сотрудников, чтобы сократить расходы и сделать бизнес более конкурентоспособным в условиях распространения электрокаров. Руководство компании уже объявляло о планах урезать траты на 400 миллионов евро в год к началу 2025 года.
Площадка в Калуге производила шины трех брендов: основной линейки Continental, Gislaved и наиболее бюджетной Matador. Сумма сделки по продаже бизнеса Continental в России не раскрывалась.