МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Немецкий производитель шин Continental намерен сократить более семи тысяч сотрудников, сообщает Bloomberg. Весной 2023-го компания объявила об уходе с российского рынка. Японский производитель шин передаст свои российские активы

По итогам 2022-го производитель понес убытки в размере 850 миллионов евро. Завод "Континентам Калуга" перестал выпускать автомобильные покрышки. Из-за санкций в России были обесценены активы на сумму около 87 миллионов евро, рассказывал глава компании.

И теперь Continental намерена уволить более семи тысяч сотрудников, чтобы сократить расходы и сделать бизнес более конкурентоспособным в условиях распространения электрокаров. Руководство компании уже объявляло о планах урезать траты на 400 миллионов евро в год к началу 2025 года.

Площадка в Калуге производила шины трех брендов: основной линейки Continental, Gislaved и наиболее бюджетной Matador. Сумма сделки по продаже бизнеса Continental в России не раскрывалась.