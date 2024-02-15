МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Мошенники начали применять новую схему обмана с "участием" работодателей. Подробности Финансам Mail.ru раскрыл Никита Козин, консультант по информационной безопасности AKTIV.CONSULTING.

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Телефонные звонки от имени действующих генеральных директоров, коллег или представителей служб и ведомств, о которых так часто предупреждали в СМИ, постепенно уступают место новой схеме обмана. Мошенники звонят или пишут в Telegram от имени бывших руководителей. "Вероятно, в данном случае они рассчитывают на то, чтобы бывший руководитель в случае звонка-проверки с меньшей вероятностью возьмет трубку. Ведь ему звонит уже бывший, а не сегодняшний подчиненный", — полагает Козин.

Для легенды используют уже привычные ситуации, связанные с проверками надзорных органов или с уголовными делами. Еще один вариант — утечка данных в организации. Бывший "коллега" или "руководитель" сообщает о начавшимся расследовании компетентных органов, которые выйдут на связь с жертвой и потребуют оказать содействие, разумеется, в полной тайне от окружающих.

Такие схемы, в том числе с использованием дипфейков, связаны с возрастающей популярностью мессенджеров, объясняет эксперт. А значит, попытки обмануть пользователей будут происходить все чаще.

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Поэтом в первую очередь следует обратить внимание на нетипичные побуждающие действия: если собеседник срочно просит что-либо выполнить, ссылаясь на очень важные обстоятельства (проверка, расследование, форс-мажор), необходимо остановиться и подумать, зачем вам совершать эти действия. Следует задать уточняющие и наводящие вопросы, взять паузу, чтобы подумать, посмотреть на реакцию собеседника, советует Козин.

Первый признак, который должен насторожить — отсутствие контакта в списке добавленных. Во-вторых, если в информации о пользователе мессенджера присутствует номер телефона, можно проверить его в поисковых системах. Существует множество сайтов, на которых люди, уже столкнувшиеся с мошенниками, публикуют информацию о них.

В-третьих, можно попросить перенести коммуникацию на альтернативный способ, к примеру, предложить изложить требуемые действия в электронном письме и обратить внимание на почтовый домен, с которого оно придет. С высокой долей вероятности официальные ведомства не станут вести с переписку с бесплатных почтовых доменов.