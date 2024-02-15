МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Развитие России в ближайшие годы пойдет по одному из пяти сценариев — от возрождения империи до появления демократии западного образца, проанализировала иранская Akharin Khabar. "Не хотел говорить". Полковник СБУ раскрыл, что вынудит Киев пойти на мир

При том, что в Вашингтоне и Брюсселе то и дело обсуждают будущее Украины, тому, что может случиться в России, уделяют гораздо меньше внимания. Де-факто, серьезные дискуссии о ее будущем утихли по сравнению с "нулевыми" и, тем более, с бурными 90-ми. Сейчас, невзирая на украинский конфликт, кажется, что западному обывателю гораздо интереснее рассуждения о якобы "угрозах Кремля", нежели варианты развития России в ближайшие годы.

Изменить ситуацию попытался журналист Кейси Майкл, который представил доклад о пяти возможных сценариях будущего России. Первый сценарий — продолжение конфликта на Украине с теми же вводными — не захват новых территорий, хотя об этом много кричат на Западе, а гарантии для русскоязычного населения востока страны. Эта перспектива тем более вероятна, что на горизонте маячит возвращение Дональда Трампа на пост президента США. А он вовсе не настроен на помощь Украине во что бы то ни стало.

Второй сценарий — появление националистов. Эту угрозу автор доклада считает более реальной, чем абстрактные вылазки "прозападников". Затягивание украинского конфликта может вызвать рост числа безработной российской молодежи, для которой националистическая идеология окажется интереснее западных ценностей. А либеральной оппозиции, которая помешала приходу к власти крайне правых во время путча 1991 года, сейчас в России нет.

Сценарий третий — фактический приход к власти сил, настроенных на налаживание контактов с Западом и поиск вариантов "разруливания" украинского конфликта. При этом Москву не будет устраивать роль "младшего партнера": она будет настаивать на роли посредника в противостоянии Запада с сильным Китаем, полагает автор доклада.

Сценарий четвертый — на фоне накопившейся усталости от противостояния с Западом и имперских амбиций в России вновь начнутся демократические преобразования. Однако здесь возникает серьезная проблема — последний "демократический опыт" у россиян связан с либеральными преобразованиями 90-х, которые прошли совсем недавно и вряд ли вызовет энтузиазм.

И, наконец, пятый сценарий — анархический, предполагающий распад России. В нынешних условиях он кажется фантастическим, кроме того, вспомним, что все подобные сценарии рано или поздно приводили к возрождению империи, заключает издание.

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