МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Стратегия Евроспейского союза по "оборонке" будет направлена на ее систематизацию, а также инвестирование в местное производство, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Politico: три страны блокировали решение ЕС о закупке снарядов для Киева

"Нам необходимо улучшить возврат инвестиций здесь, в ЕС. Нам нужно, чтобы справедливая доля средств европейских налогоплательщиков тратилась в Евросоюзе", — заявила фон дер Ляйен.

Политик также добавила, что ЕС представит стратегию уже в феврале текущего года. По ее словам, для ее принятие потребуется одобрение стран блока, однако некоторые могут быть против "централизации" решения касательно инвестирования в оборонную промышленность.

Ранее фон дер Ляйен рассказала интервью газете Financial Times о своем предложении систематизировать оборонное производство в странах-членах ЕС, а также стимулировать вложения в европейскую продукцию, а не в закупку у третьих стран, в том числе США.

На Западе в последнее время все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле подчеркивали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Также в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".