МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Эквадор намерен быстро реагировать на жалобы Россельхознадзора о состоянии бананов, поставляемых в Россию, заявил посол этой латиноамериканской страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес по итогам встречи с главой российского контролирующего ведомства Сергеем Данквертом. Эквадор не сможет найти рынок лучше России, пишет СМИ

Ранее МИД Эквадора сообщил о готовности делегации страны в ближайшее время отправится в Москву для решения проблем, возникших с поставкой бананов в Россию. Данкверт в пятницу заявил, что Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы в Россию под гарантии эквадорского ведомства, при этом детали в отношении технической части будут обсуждаться.

"Наш основной довод — это плодотворная и надежная работа нашей компетентной службы в области санитарии и фитосанитории. Конечно же, мы принимаем на себя обязанности и ответственность за то, чтобы мы максимально быстро реагировали на те нотификации, которые направляет в наш адрес российская сторона", — сообщил эквадорский посол, его заявление транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".

Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Глава местной ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар отметил, что это затронуло почти 30% поставок бананов из Эквадора в Россию.