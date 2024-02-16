МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. "Роскосмос" показал снимок разлива нефти с судна, перевернувшегося в Карибском море. Роскосмос заключил контракты на создание станций "Луна-26" и "Луна-27"

"На спутнике "Канопус-В" — разлив нефти. Седьмого февраля Агентство по ЧС Тобаго получило сообщение о брошенном перевернувшемся грузовом корабле в 150-200 метрах к югу от рифа Коув", — сказано в сообщении.

Сообщается, что разлив затронул около 15 километров побережья, водолазы пытаются локализовать утечку. Помощь в ликвидации последствий ЧП оказывают около тысячи добровольцев.