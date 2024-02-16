2024-02-16T13:54:00+03:00
2024-02-16T14:05:25+03:00
2024-02-16T13:54:00+03:00
2024
https://1prime.ru/News/20240216/843091093.html
"Роскосмос" обнародовал фото разлива нефти в Карибском море
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Роскосмос" показал снимок разлива нефти с судна, перевернувшегося в Карибском море. "На спутнике "Канопус-В" — разлив нефти. Седьмого февраля Агентство по ЧС Тобаго получило... ПРАЙМ, 16.02.2024
новости, роскосмос, разлив нефти
https://cdnn.1prime.ru/images/84309/13/843091304.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84309/13/843091304.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84309/13/843091303.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84309/13/843091303.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84309/12/843091291.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84309/12/843091291.jpg
https://1prime.ru/vpk/20221103/838693676.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. "Роскосмос" показал снимок разлива нефти с судна, перевернувшегося в Карибском море.
"На спутнике "Канопус-В" — разлив нефти. Седьмого февраля Агентство по ЧС Тобаго получило сообщение о брошенном перевернувшемся грузовом корабле в 150-200 метрах к югу от рифа Коув", — сказано в сообщении.
Сообщается, что разлив затронул около 15 километров побережья, водолазы пытаются локализовать утечку. Помощь в ликвидации последствий ЧП оказывают около тысячи добровольцев.