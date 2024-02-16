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СМИ: Украина и Германия подписали соглашение о "гарантиях безопасности"
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Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, сообщило украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского... ПРАЙМ, 16.02.2024
новости, в мире, украина, германия, владимир зеленский, гарантии безопасности
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, сообщило украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова.
Документ согласовали в ходе визита Зеленского в Берлин. Детали обнародуют после пресс-конференции Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский посетит Париж и Берлин, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Планировались возможные встречи в Лондоне, хотя команда Зеленского акцентировала внимание на странах, еще не предоставивших Киеву гарантий безопасности.
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года Большая семерка выразила намерения поддержать Украину, упомянув обязательства в сфере безопасности, однако без конкретики. В январе 2024-го Британия стала первой из стран Группы семи, кто заключил с Киевом договор о гарантиях безопасности. Лондон назвал это соглашение историческим. Срок его действия — десять лет.