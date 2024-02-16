МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, сообщило украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова. Зеленский отправится в новое турне по Европе в поисках денег, пишет СМИ

Документ согласовали в ходе визита Зеленского в Берлин. Детали обнародуют после пресс-конференции Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский посетит Париж и Берлин, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Планировались возможные встречи в Лондоне, хотя команда Зеленского акцентировала внимание на странах, еще не предоставивших Киеву гарантий безопасности.

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года Большая семерка выразила намерения поддержать Украину, упомянув обязательства в сфере безопасности, однако без конкретики. В январе 2024-го Британия стала первой из стран Группы семи, кто заключил с Киевом договор о гарантиях безопасности. Лондон назвал это соглашение историческим. Срок его действия — десять лет.