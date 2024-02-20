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2024
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Опрос раскрыл уровень поддержки немцами расходов на оборону
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Рост военных расходов до 2% от ВВП или даже выше поддерживают 81% жителей Германии, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Forsa для издания Stern. Ранее стало... ПРАЙМ, 20.02.2024
новости, финансы, германия, опрос, расходы на оборону
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Рост военных расходов до 2% от ВВП или даже выше поддерживают 81% жителей Германии, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Forsa для издания Stern.
Ранее стало известно, что Германия впервые за последние 30 лет достигла целевого показателя НАТО по тратам 2% от ВВП на оборону.
По данным опроса, 46% респондентов заявили, что расходы на оборону должны остаться на нынешнем уровне в 2% от ВВП в ближайшие годы. Кроме того, 35% немцев высказались за необходимость дальнейшего наращивания военных расходов.
Лишь 17% высказались за снижение расходов на оборону.
Больше всего сторонников увеличения трат на оборону (51%) среди членов входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП). Больше всего сторонников снижения военных расходов (39%) среди членов партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ).
В опросе приняли участие 1004 человека. Статистическая погрешность не превышает 3 процентных пунктов.