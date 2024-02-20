МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Рост военных расходов до 2% от ВВП или даже выше поддерживают 81% жителей Германии, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Forsa для издания Stern. Опрос показал, что россияне хотят делать со свободными деньгами

Ранее стало известно, что Германия впервые за последние 30 лет достигла целевого показателя НАТО по тратам 2% от ВВП на оборону.

По данным опроса, 46% респондентов заявили, что расходы на оборону должны остаться на нынешнем уровне в 2% от ВВП в ближайшие годы. Кроме того, 35% немцев высказались за необходимость дальнейшего наращивания военных расходов.

Лишь 17% высказались за снижение расходов на оборону.

Больше всего сторонников увеличения трат на оборону (51%) среди членов входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП). Больше всего сторонников снижения военных расходов (39%) среди членов партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ).

В опросе приняли участие 1004 человека. Статистическая погрешность не превышает 3 процентных пунктов.