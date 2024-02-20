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Маск: пациент с имплантом в мозге управляет компьютерной мышью силой мысли
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Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью силы мысли, рассказал предприниматель Илон Маск. Его цитату приводит агентство Reuters... ПРАЙМ, 20.02.2024
технологии, новости, в мире, илон маск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью силы мысли, рассказал предприниматель Илон Маск. Его цитату приводит агентство Reuters.
"Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился. Он может перемещать мышь по экрану, просто думая", — сообщил Маск. Теперь, по его словам, Neuralink тестирует дистанционное нажатие на кнопку мыши.
Новое устройство Neuralink Telepathy ("Телепатия") дает владельцу возможность управлять гаджетами дистанционно и в первую очередь создано для людей, утративших возможность двигаться самостоятельно. Созданная в 2016-м Neuralink разрабатывает чип, который поможет устранить последствия травм головного и спинного мозга.
В феврале 2021 года Маск сообщил об успешном вживлении чипа в мозг обезьяны. Через несколько месяцев компания получила разрешение на проведение первого клинического исследования на человеке от FDA. Испытателей выбрали из числа пациентов с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза.