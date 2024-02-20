МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью силы мысли, рассказал предприниматель Илон Маск. Его цитату приводит агентство Reuters. Илон Маск сообщил, что его компания успешно вживила имплант в мозг человека

"Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился. Он может перемещать мышь по экрану, просто думая", — сообщил Маск. Теперь, по его словам, Neuralink тестирует дистанционное нажатие на кнопку мыши.

Новое устройство Neuralink Telepathy ("Телепатия") дает владельцу возможность управлять гаджетами дистанционно и в первую очередь создано для людей, утративших возможность двигаться самостоятельно. Созданная в 2016-м Neuralink разрабатывает чип, который поможет устранить последствия травм головного и спинного мозга.

В феврале 2021 года Маск сообщил об успешном вживлении чипа в мозг обезьяны. Через несколько месяцев компания получила разрешение на проведение первого клинического исследования на человеке от FDA. Испытателей выбрали из числа пациентов с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза.