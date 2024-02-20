МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате конфликта Украина потеряла почти треть экономики и три с половиной миллиона рабочих мест. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK. Шмыгаль решил показать миру "экономическое чудо" Украины

Глава кабмина также отметил, что союзники плохо обеспечивают Киев в военном плане. "К сожалению, производство оружия во всем мире, включая страны Евросоюза, не настолько велико, чтобы доставить необходимое количество боеприпасов на Украину", — добавил украинский премьер.

После встречи с японским премьером Фумио Кисидой Шмыгаль написал в соцсетях, что Япония оказала и продолжит оказывать Украине финансовую помощь в размере 12 миллиардов долларов. Грант на сумму на сумму почти в пять миллиардов Киев получит до конца февраля.

В начале января на заседании правительства Шмыгаль сообщал, что ущерб экономике Украины в результате боевых действий превышает 700 миллиардов долларов. По данным украинских властей, уничтожена половина энергетической инфраструктуры страны. При этом госбюджете на 2024 год заложен почти миллиард долларов на строительство и ремонт общественных зданий и объектов критической инфраструктуры.

Киев претендует на доход от замороженных на Западе российских активов. Страны Большой семерки поддерживают эти претензии Украины, однако не разработали механизм, который мог бы легализовать такие действия. Страны ЕС ранее утвердили директиву, согласно которой "доходы от замороженных активов России не являются ее собственностью".