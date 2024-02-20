МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Экспортный потенциал российской пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) оценивается в 52,5 миллиона тонн, сообщил руководитель направления анализа аграрных рынков АО "Русагротранс" Игорь Павенский.

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"По нашим оценкам, несмотря на значительное увеличение потребления пшеницы и рекордно высокий экспорт, конечные запасы на 2022-2023 год выросли до 17,6 миллиона тонн. Это создает потенциал для экспорта в сезоне 2023-2024, несмотря на более низкий урожай: соответственно, экспорт пшеницы в текущем сезоне может достичь нового рекордного уровня — 52,5 миллиона тонн", — сказал Павенский в ходе международного форума Grain Forum 2024 в Дубае.

Урожай пшеницы в 2024 году ожидается компанией на уровне 92 миллионов тонн, всего зерна — 140 миллионов тонн. Валовый сбор зерна в 2023 году предварительно оценивается на уровне 145 миллионов тонн, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы.

В общем объеме экспорта зерна прогнозируется, что поставки пшеницы за 8 месяцев текущего сезона — то есть с июля по февраль — достигнут 35,6 миллиона тонн (плюс 3,7 миллиона тонн год к году). Экспорт ячменя за тот же период оценивается в 5,98 миллиона тонн (за 8 месяцев предыдущего сезона — 3,88 миллиона тонн), на весь сезон — 7,2 миллиона тонн (было 5,6 миллиона тонн), ожидания по кукурузе — 4,46 миллиона тонн (было 2,7 миллиона) и 6,2 миллиона тонн (6 миллиона тонн).

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Озимой пшеницей под урожай 2024 года занято около 17,3 миллиона гектаров (в 2023 году было 16,4 миллиона), и эта величина площадей является вторым показателем после 2021 года. По данным "Русагротранса", перед вступлением в зимний сезон озимая пшеница была в хорошем либо отличном состоянии во всех растениеводческих регионах. Исключение — юго-восток Ставрополья, где на посевах сказалась засуха прошлой осени; позже запасы влаги в почве пополнили осадки в зимние месяцы.

Нынешняя погода в стране в основном пока благоприятна для озимых культур; значительного поражения озимых морозами не ожидается. Между тем, на севере Центральной России и в Поволжье, на фоне околонулевых температур почвы и плотного снежного покрова, существует риск выпревания посевов. Но и в ближайшие месяцы погода может преподнести немало сюрпризов, добавляют эксперты.