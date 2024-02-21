ПЕКИН, 21 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Китая Bank of China по-прежнему принимает платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях, сообщили РИА Новости в банке. В Китае рассказали об ответе на возможные санкции США против компаний

Ранее в российских СМИ появились сообщения, что три крупнейших китайских банка, в том числе Bank of China, прекратили принимать платежи от некоторых российских компаний.

"Здесь, в Пекине, мы пока можем принимать платежи в рублях", — сказала сотрудник банка, отвечая на вопрос, принимает ли по-прежнему банк платежи от российских компаний.

Она добавила, что платежи в юанях банк тоже принимает.