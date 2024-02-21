2024-02-21T08:30:52+03:00
2024-02-21T08:30:52+03:00
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2024
https://1prime.ru/News/20240221/843125357.html
В Bank of China опровергли сообщения об отказе принимать платежи из России
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Один из крупнейших банков Китая Bank of China по-прежнему принимает платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях, сообщили РИА Новости в банке. Ранее в российских... ПРАЙМ, 21.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 21 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Китая Bank of China по-прежнему принимает платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях, сообщили РИА Новости в банке.
Ранее в российских СМИ появились сообщения, что три крупнейших китайских банка, в том числе Bank of China, прекратили принимать платежи от некоторых российских компаний.
"Здесь, в Пекине, мы пока можем принимать платежи в рублях", — сказала сотрудник банка, отвечая на вопрос, принимает ли по-прежнему банк платежи от российских компаний.
Она добавила, что платежи в юанях банк тоже принимает.