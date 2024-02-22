МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал уверенность, что в 2024 году Россия победит в специальной военной операции. Нынешние тенденции дают основания для таких прогнозов, заявил он в интервью российским СМИ. Америка набросила на мир долговую петлю. Что получит Россия

"Год уже, на самом деле, в самом разгаре, уже всё-таки середина февраля. Так что совершенно очевидно, что определённые тренды сформировались. Чего я жду? Ну, я думаю, как и абсолютное большинство наших граждан, жду победы в специальной военной операции. И на этом, наверное, сконцентрированы все наши усилия. Жду возвращения всех наших защитников, которые принимают участие в этой операции. Получится или нет — это вопрос, который будет решен как раз в этом году. Но тенденции, которые сформировали сейчас, они неплохие", — сказал он.

По его словам, страна, невзирая на все сложности, работает и развивается. Эта тенденция должна сохраниться и дальше.

При этом сценарий с применением ядерного оружия остается реальным. Следует сделать все, чтобы он не состоялся, заявил Медведев. В США раскрыли, когда Россия "разместит ядерное оружие" в космосе

Часы Судного дня тикают в известном направлении, и в последнее время они серьезно ускорились. Власти на Западе постоянно твердят, что Россия всех пугает и на самом деле не пойдет на такой шаг. Но в этом их ошибка.

"Если речь пойдёт о существовании нашей страны, я тоже недавно об этом сказал, какой выбор останется для руководства, для главы государства? Никакого. Поэтому это, к сожалению, реально существующая угроза, прямая и явная угроза всему человечеству", — заявил он в в интервью.

По мнению Медведева, нынешняя ситуация более напряженная, чем во времена Карибского кризиса 1962 года, когда Хрущев и Кеннеди чуть было не начали ядерную войну из-за размещения российских ядерных ракет на Кубе. Тогда между Россией и Америкой не было противостояния, а теперь оно есть, пояснил он.

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