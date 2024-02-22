МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ призвал активнее доносить до западной публики информацию о заявлениях, подобных словам бывшего президента Украины Виктора Ющенко об уничтожении 140 миллионов россиян. Медведев назвал Одессу русским городом и позвал "возвращаться домой"

В ходе беседы Медведева спросили о том, следует ли журналистам акцентировать внимание на заявлениях, подобных словам Ющенко, сказанным в беседе с немецким изданием, об полном истреблении всего населения России.

"Следует акцентировать в максимальной степени. Ющенко — редкий урод с бугристым омерзительным лицом, с мордой такой противной, которую неприятно даже по телевизору разглядывать. Но надо доносить эту информацию до всех", — высказал свое мнение Медведев. Он отметил, что резкие высказывания украинских политиков должны быть известны и простым людям, и тем, кто защищает страну на передовой.

По словам Медведева, он разобрался в характере Ющенко еще в 2010 году, когда, будучи президентом, понял, что тот начал двигаться в сторону НАТО и к подготовке к войне с Россией.

Виктор Ющенко — президент Украины с 2004 года по 2010 год, пришел к власти в ходе "оранжевой революции". В первый год работы Ющенко на посту главы государства случился газовый конфликт с Россией. В августе 2008-го, после начала вооруженного конфликта в Южной Осетии, Ющенко одним из первых выступил с официальной поддержкой Грузии.

Полный текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.