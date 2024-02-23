МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Если Запад предоставит Украине ракеты большой дальности и ВСУ ударит ими по Москве, Россия незамедлительно ответит — у нее достаточно способов для этого, пишет в материале для InfoBRICS военный эксперт Драго Босник. "До 2025 года". Американский профессор предсказал успех России в конфликте

По его словам, "у Москвы есть множество способов ответить на такого рода эскалацию, и она, конечно же, ими воспользуется".

В частности Россия, как считает Босник, "может сбить все натовские беспилотники возле российской границы, что послужит предупреждением для самого агрессивного военного альянса в мире".

"Это (уничтожение беспилотников НАТО — прим. ред.) сведет на нет все террористические усилия киевского режима при поддержке НАТО, в результате которых уже погибли тысячи мирных жителей в Донбассе и новоприобретенных регионах России", — считает военный эксперт.

При этом в статье утверждается, что в случае, если западные страны отважатся поставить на Украину версии ракет ATACMS дальнего действия, то украинские войска смогут нанести удар по Москве.

"Если это произойдет, — пишет Босник, — то Россия незамедлительно отреагирует".

На прошлой неделе телеканал NBC News, ссылаясь на источники, сообщал, что администрация президента США Джо Байдена работает над организацией поставки на Украину новой версии баллистической ракеты ATACMS с увеличенной дальностью действия.