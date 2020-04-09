МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России пресекла попытку незаконного вывоза из России свыше 2,5 тысяч медицинских изделий, сообщила пресс-служба ведомства.

Правительство РФ 4 марта на фоне пандемии коронавируса ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий. Ограничения действуют до 1 июня, не распространяясь на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров. В этом перечне маски, бинты, вата, марля, бахилы, одноразовые костюмы и комбинезоны химзащиты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.

"Незаконный вывоз более 2,5 тысяч медицинских изделий – защитных комбинезонов, очков, респираторов, перчаток и других товаров, включенных в перечень временно ограниченной к вывозу из России продукции, пресекли сотрудники мобильной группы Самарской таможни", — говорится в сообщении ФТС.

В таможне уточнили, что автомобиль с медицинскими изделиями, следовал в Киргизию и был задержан на стационарном контрольном пункте "Акбулак" в Оренбургской области, при этом документы на груз у водителя отсутствовали.

"В ходе досмотра грузового отсека было обнаружено более 1,2 тысячи защитных комбинезонов из нетканого материала, 740 защитных очков, 370 пар резиновых перчаток, около 170 респираторов Р2, более 100 панорамных защитных масок с фильтрами к ним, около 90 медицинских марлевых отрезов", — также сказано в релизе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 8672 в 81 регионе, всего скончались от болезни 63 человека.