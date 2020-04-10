МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Цены на медицинские маски за неделю с 31 марта по 6 апреля снизились в 5 российских регионах, еще в 25 цены оставались стабильны, говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении нового коронавируса COVID-19 по миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

В результате всероссийского мониторинга цен на медицинские маски антимонопольная служба и ее отделения получили данные 1,539 тысячи хозяйствующих субъектов, провели 67 внеплановых проверок и возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 12 организаций.

В частности, максимальное снижение цены произошло в Магаданской области — на 50%, до 3 рублей за маску. Значительное снижение зафиксировано также в Ростовской области и Крыму — там маски подешевели на 42%, до 7 и 35 рублей соответственно. В Марий-Эл и Кабардино-Балкарии цены снизились на 10% и 5%, однако из регионов, где было зафиксировано снижение, цены остались самыми высокими — 45 и 42 рубля за маску соответственно.

Конкретные цены в регионах, где стоимость масок оставалась стабильной, ФАС не указала.

В мониторинге учитывались медицинские защитные маски для лица, нестерильные одноразовые из нетканых материалов, реализуемые не менее чем пятью крупнейшими аптечными сетями и ритейлерами.