МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Гендиректор агентства DSM Group, специализирующегося на аналитике фармацевтической отрасли 20 лет, Сергей Шуляк назвал прирост продаж лекарств в России в марте на фоне пандемии коронавируса самым большим за последние 10 лет.

"Основной прирост пришелся на март — что в рублях, что в упаковках. … Я, честно говоря, не припомню, когда у нас один месяц так увеличивал свои продажи (в годовом выражении — ред.) — 46% в рублях и 35% в упаковках. Это, конечно, фантастические цифры. За десятилетнюю историю я не помню таких свечей потребления, чтобы за один месяц так возросло потребление", — сказал он в ходе конференции.

В первом квартале прирост фармацевтического рынка составил 25% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года в денежном выражении, 13,2% — в натуральном выражении. "Давно мы не видели таких позитивных новостей, но опять-таки, первый квартал позитивный, скорее всего, второй уйдет в негатив", — считает Шуляк.

Лидером среди категорий аптечного ассортимента, как ни странно, стали репелленты, продолжил гендиректор DSM Group. Данные средства показали рост в марте в 1,7 раза, в первом квартале — на 40%. В топ-5 категорий также вошли биологически активные добавки в марте — плюс 50%, в первом квартале — плюс 38%.

Продажи изделий медицинского назначения, куда, в том числе, входят и маски, в марте увеличились на 46%, в первом квартале — на 43%. Продажи медицинских приборов и инструментов, куда входят ингаляторы и градусники, в марте выросли на 34%, в первом квартале — на 17%, рассказал Шуляк.

Согласно данным DSM Group, объем фармрынка по итогам 2019 года с учетом парафармацевтики (пищевые добавки, средства гигиены, косметика) составляет 1,283 триллиона рублей, что на 4% выше показателя прошлого года.