МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Первые серии вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-19, могут стоить как премиальная вакцина от гриппа или клещевого энцефалита — приблизительно 1,5 тысячи рублей, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов.

"Я думаю, что ее стоимость (вакцины от COVID-19 — ред.) будет сопоставима с другими премиальными вакцинами — от клещевого энцефалита или гриппа — приблизительно 1,5 тысячи рублей. А дальше, по мере увеличения объема выпуска, мы выйдем на уровень цены хорошей гриппозной вакцины", — предварительно оценил Морозов.

Он также добавил, что стоимость будет определяться объемом выпуска и той потребностью, которая будет сформирована на момент получения регистрационного удостоверения препарата.

"Эта вакцина должна появиться очень оперативно, буквально "с колес" а, как говорится, все, что делается "с колес" имеет достаточно высокую стоимость — еще не налажено многосерийное производство, выпускаются небольшие объемы и так далее", — пояснил Морозов.

На основе собственных наработок по онковацинам Biocad разрабатывает инкапсулированную в липосомы мРНК-вакцину против COVID-19. Совместно с ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины" компания делает живую вакцину на основе аттенуированной основы вируса гриппа, с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" — вакцину на основе везикулярного стоматита.

Biocad рассчитывает представить на рынке как минимум два типа вакцин от коронавируса COVID-19.

Отвечая на вопрос, когда могут быть завершены клинические испытания вакцины против COVID-19, Морозов сообщил: "Не могу сказать, все будет зависеть от того, как она будет себя вести. Я надеюсь, что мы представим на рынке минимум два типа вакцин. Как индустриальный партнер мы также сотрудничаем с коллективами, чьи разработки, по нашему мнению, наиболее перспективны — с "Вектором" и с Институтом экспериментальной медицины".

ВРЕМЯ НА РАЗРАБОТКУ

Разработка вакцины от коронавируса COVID-19 занимает минимум 1,5 года, заявил Морозов.

Отвечая на вопрос, сколько времени занимает разработка вакцины от коронавируса, Морозов сказал: "Если говорить о разработке продукта, то это минимум 1,5 года. Промышленное производство обычно настраивается в параллель с клиническими испытаниями. Есть этапы, которые перепрыгнуть нельзя: например, если мы проверяем на мышах защитный эффект вакцины, нужно ждать 30 дней. Однако регулятор может помочь нам реагировать на существующие вызовы более эффективно", — сказал гендиректор Biocad.

По мнению Морозова, методы, которыми руководствуется подведомственная организация Минздрава, занимающаяся экспертизой качества лекарств, на сегодняшний день сильно устарели. "Например, официально, по закону, вы не можете встретиться с экспертами этой организации, чтобы обсудить дизайн клинических испытаний. Все закрыто, непрозрачно и очень субъективно с точки зрения принятия решений", — говорит он.

Как отмечает Морозов, российские компании, разрабатывающие инновационные продукты, оказываются в менее выгодных условиях по сравнению с зарубежными коллегами. "Иностранные компании могут общаться со своим регулятором абсолютно прозрачно, обмениваться с ним знаниями, а также получать более быстрый доступ на рынок передовых препаратов. Мы — не можем. Мы на обочине регуляторной практики. Я наблюдаю текущую ситуацию более пяти лет. И, к сожалению, ничего не меняется", — сказал он.

Вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, будет работать даже при мутациях вируса, считает Морозов.

"Я бы не сказал, что он (SARS-CoV-2 — ред.) мутирует таким образом, что старый и новый вирусы становятся непохожими. Кроме этого, в некоторых регионах он меняется, а в некоторых — нет. Усилия всех компаний и организаций сейчас направлены на создание вакцины против неизменяемых частей вируса. Даже если он получит две или три мутации в процессе циркулирования, неизменные части останутся и вакцина будет работать", — сказал он.

Полную версию интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") ria.ru 7 мая в 12.00 мск.