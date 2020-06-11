МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Первая партия российского препарата против коронавируса "Авифавир", созданного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и группой компаний "ХимРар", поставлена в российские лечебные учреждения. Об этом сообщает производитель.

"Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов "Авифавира". При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год", — сообщается в релизе.

Препарат "Авифавир" проходит маркировку цифровым кодом Data Matrix.

Маркировка — аналог паспорта лекарства, она гарантирует подлинность препарата и позволяет отследить весь путь движения каждой упаковки: от места производства до аптеки либо больницы. Подлинность лекарства проверяется в мобильном приложении "Честный Знак".

Напомним, что "Авифавир" создан на базе "Фавипиравира". Это один из двух препаратов в мире, которые созданы и уже зарегистрированы против коронавируса.

Лекарство доказало свою эффективность в клинических испытаниях: оно блокирует механизмы размножения коронавируса. Ранее в мае "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава России и стал таким образом первым зарегистрированным в стране препаратом против коронавируса.

Препарат в настоящее время невозможно приобрести в свободной продаже в аптеке. Он доступен только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача.

"Препарат будет бесплатным для россиян по программе ОМС. Видим высокий спрос на "Авифавир" в России, ведутся переговоры о его поставках практически во все регионы страны. Также получили запросы на поставки "Авифавира" из более чем 10 стран. Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире", — сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.