МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.

Правительство России с 3 мая сняло запрет на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ). Вместе с тем, согласно решению Евразийской экономической комиссии, такой экспорт до 30 сентября разрешен только в другие страны ЕАЭС. Минпромторг рассчитывает в ближайшее время начать экспорт из России СИЗ, заявил 10 июня глава ведомства Денис Мантуров.

"Сейчас, в связи со снятием ограничений на экспорт в страны ЕАЭС, наша продукция (дезинфекторы — ред.) уже поступает туда. Параллельно, мы по заказу наших клиентов ведем сертификацию продукции для США, стран ЕС и стран Персидского залива", — рассказали в группе "Арнест".

Из-за пандемии компания увеличила выпуск дезинфекторов почти в тысячу раз. "Дезинфекторы входили в ассортимент "Арнеста" и в прошлые годы, но если за 2019 год их выпущено около 15 тысяч, то за март-апрель 2020 года – более 14 миллионов штук. И это не предел: производственные возможности компании сегодня позволяют выпускать до 20 миллионов дезинфекторов ежемесячно, если в этом будет необходимость", — отметили в группе.

Другой крупный производитель антисептических и дезинфицирующих средств "Бентус лаборатории" развивает экспортное направление с начала 2019 года. Компания поставляла продукцию в США, Великобританию, Италию, Малайзию, Сингапур, Латвию, Эстонию, Армению, Кипр и Вьетнам. "После отмены ограничений по вывозу дезинфицирующих средств мы продолжим эти поставки, а также планируем существенно их нарастить", — заявили в компании, уточнив, что получили большое количество зарубежных запросов во время пандемии.

По текущим действующим контрактам "Бентус лаборатории" имеет запросы на экспорт 200-400 тысяч единиц продукции в месяц, что составляет примерно 10-15% от общего объема продаж. "Наш среднемесячный объем производства в период пандемии (март-апрель) вырос в 6,6 раза", — сообщили в компании, отметив, что сейчас настал тот момент, когда нужно открыть границы для экспорта.