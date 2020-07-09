МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. В России вакцинацию от нового коронавируса COVID-19 будет добровольной. Об этом в эфире телеканала "Россия1" заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, за время пандемии число сторонников такой меры выросло.

"Потому-то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации", — сказал глава Минздрава.

Также Мурашко высоко оценил работу отечественной системы здравоохранения во время эпидемии, которая резко увеличила нагрузку на систему медпомощи в стране.

Он считает, что в настоящее время практически везде отмечается устойчивое снижение заболеваемости новым коронавирусом.

"Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны", — прокомментировал он в телеэфире.

При этом, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, Россия продолжает разработку вакцин.

Министр рассказал, что 17 из российских вакцин признали перспективными и над ними ведется более углубленная работа.